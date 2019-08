US Open – Flipkens, battue au 3e tour des qualifs, va rater son premier Grand Chelem depuis 2012

Kirsten Flipkens ne disputera pas le tableau final de l’US Open pour la onzième fois. Vendredi à Flushing Meadows, la Campinoise de 33 ans, 109e joueuse mondiale, a été battue par la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172) au troisième et dernier tour qualificatif de la quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de la saison. La N.3 belge restait sur 28 participations de rang en Grand Chelem. Il fallait remonter à Wimbledon 2012 pour trouver un tournoi majeur sans Flipkens. Kirsten Flipkens, 5e tête de série des qualifications, s’est inclinée 7-5, 6-4 après 1h51 de jeu. Cette rencontre était sûrement spéciale pour les deux joueuses car elles sont souvent associées en double sur le circuit. La paire belgo-suédoise a d’ailleurs remporté trois tournois WTA ensemble, Séoul (2016), Linz (2018) et Majorque (2019), et échoué à quatre reprises en finale. C’est aussi avec Larsson que Flipkens a atteint le dernier carré à Roland-Garros cette saison.

Le meilleur résultat de ‘Flipper’ à New York reste un 16e de finale acquis en 2009. Cette saison, elle a été battue d’entrée à l’Open d’Australie et à Roland-Garros avant de sortir au 2e tour à Wimbledon.

Plus tôt cette semaine à New York, Yanina Wickmayer (WTA 162) a été battue au 2e tour des qualifications alors que Greet Minnen (WTA 120) et Ysaline Bonaventure (WTA 114) se sont inclinées dès le premier tour.

Il y aura donc deux Belges dans le tableau final. En effet, Elise Mertens (WTA 23) et Alison Van Uytvanck (WTA 63) étaient directement qualifiées. La N.1 belge affrontera la Suissesse Jil Teichmann, 22 ans, 59e mondiale, alors que la Grimbergeoise rencontrera la jeune Slovaque de 21 ans, Viktoria Kuzmova (WTA 54).

Source: Belga