L’Intime Festival de retour à Namur pour sa 7e édition

La 7e édition de l’Intime Festival, dont l’acteur namurois Benoît Poelvoorde est le directeur artistique, se déroulera de vendredi à dimanche au Théatre de Namur. Comme à son habitude, sa programmation fera la part belle à la littérature sous toutes ses formes, non sans faire quelques détours par d’autres domaines. « Un membre permanent de la famille » de Russell Banks sera lu vendredi soir en ouverture par Niels Arestrup.

Les autres grandes lectures au programme sont « Trouble » de Jeroen Olyslaeghers (lu par Johan Leysen), « Fuki-no-tô » de Aki Shimazaki (lu par Valérie Bonneton), « De pierre et d’os » de Bérengère Cournut (lu par Marianne Denicourt), « Tout ce que nous allons savoir » de Donal Ryan (lu par Jeanne Dandoy) et « Le Lambeau » de Philippe Lançon (lu par Mathieu Amalric).

Le festival propose également des entretiens avec des auteurs. Parmi eux, on trouve Florence Aubenas, Lieve Joris, Patrick Corillon ou encore Simon et Capucine Johanin.

Des rencontres sont aussi prévues avec le photographe Gideon Mendel, l’architecte Rudy Ricciotti ou des jeunes écrivains sortis des écoles d’art.

Enfin, une carte blanche sera donnée samedi au pianiste CharlElie Couture.

Source: Belga