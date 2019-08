Les Pays-Bas, vainqueurs 8-0 de l’Angleterre, premiers finalistes de l’Euro de hockey

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour la finale de l’Euro 2019 d’Anvers, samedi soir à la Wilrijkse Plein. Dans la première demi-finale, les tenantes du titre et N.1 mondiales ont battu 8-0 l’Angleterre (FIH-4). Pour décrocher leur 10e couronne continentale, les Néerlandaises seront opposées dimanche aux gagnantes du duel à suivre entre l’Espagne (FIH-7) et l’Allemagne (FIH-5) du coach belge Xavier Reckinger. Jamais mis en difficulté, les Pays-Bas ont signé leur plantureuse victoire grâce à des buts de Laurien Leurink (12e pc et 55e), Lidewij Welten (20e et 51e pc), Caia van Maasakker (28e pc et 50e pc), Marloes Keetels (35e) et Xan de Waard (43e pc).

les Pays-Bas disputeront dimanche dès 16h00 leur douzième finale en treize éditions de l’Euro féminin, créé en 1984.

Source: Belga