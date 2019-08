L’Antwerp poursuivi pour chants discriminatoires à Charleroi

Le parquet de l’Union belge de football (URBSFA) a poursuivi l’Antwerp pour chants discriminatoires lors du match de la 3e journée du championnat à Charleroi. L’affaire a été portée devant la chambre d’appel de la Commission des litiges, mais le verdict a été reporté. Il y a encore des doutes sur le contenu des chants. L’arbitre Nathan Verboomen a écrit dans son rapport que les supporters anversois ont lancé « Les Wallons c’est du caca » à la 36e minute. A la demande de son délégué de match, la rencontre a été momentanément interrompue.

Mais les images proposées par l’avocat du club anversois Thomas Machtelinckx à l’audience contredisent cette version. Le procureur fédéral Gilles Blondeau a également confirmé qu’on a crié « Les Wallons ne travaillent pas ».

La chambre d’appel de la Commission des litiges a donc décidé de convoquer l’arbitre et le quatrième officiel Quentin Pirard. « Une telle divergence des faits est incompréhensible et l’arbitre et son assistant doivent donc être entendus sur ce qui s’est passé exactement et comment cela a pu se produire », souligne la motivation de la décision.

L’audience reprendra le vendredi 6 septembre (13 heures).

Source: Belga