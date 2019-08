Jupiler Pro League – Le Croate Stipe Perica rejoint Mouscron

Le Royal Excel Mouscron a annoncé vendredi soir le prêt de l’attaquant croate de 24 ans Stipe Perica, en provenance de l’Udinese, jusqu’au terme de la saison. Le club de D1A possède une option d’achat sur ce joueur qui compte pas moins de 76 matches en Serie A. Stepica, après une saison au NK Zadar (2012-2013) a quitté la Croatie pour Chelsea. Le grand attaquant, 1m94, a ensuite rejoint Udine après des prêts au NAC Breda (2013-2015) et à l’Udinese (janvier 2015-2016).

Il aura joué 71 rencontres pour le club du Frioul, compilant 11 buts et 2 assists. Il a également été prêté six mois à Frosinone et six mois la saison dernière à Kasimpasa, en Turquie, où il a joué 14 rencontres.

Cette arrivée fait suite au départ de Frantzdy Pierrot pour Guingamp. En effet, l’international haïtien a quitté le club mouscronnois jeudi afin de s’engager pour quatre saisons avec l’En Avant Guingamp.

Mouscron défiera Eupen dimanche au Canonnier (20h) lors de la 5e journée de D1A.

