Euro 2019 de hockey – L’Allemagne de Xavier Reckinger rejoint les Pays-Bas en finale chez les dames

La finale du championnat d’Europe de hockey sur gazon féminin opposera l’Allemagne (FIH-5) aux Pays-Bas, N.1 mondiaux et tenants du titre, dimanche après-midi à Anvers. Les Allemandes, coachées par le Belge Xavier Reckinger, ont en effet battu l’Espagne 3-2 dans la seconde demi-finale, vendredi soir sur le terrain de la Wilrijkse Plein. L’Espagne, première du groupe A devant les Pays-Bas et la Belgique à l’issue de la phase de poules, a pourtant pris l’avance dans le premier quart-temps sur un but de revers de Maria Lopez (14e).

Les protégées de Reckinger, deuxièmes de la poule B derrière l’Angleterre, ont égalisé dans la période suivante par Cecile Pieper (22e) et pris l’avance peu après la reprise sur penalty corner, via Hannah Gablac (33e). Si Marta Segu relançait ses équipières en égalisant à 8 minutes du terme (52e), un pc transformé par Nike Lorenz venait ruiner les espoirs ibères en toute fin de rencontre (60e).

Plus tôt dans la soirée, les Pays-Bas, qui disputeront leur douzième finale en quatorze éditions de l’Euro féminin, avaient décroché le premier billet pour la finale en s’imposant 8-0 face à l’Angleterre (FIH-4). Les Néerlandaises tenteront d’empocher dimanche (16h00) une 10e couronne européenne, tandis que l’Allemagne, présente à huit reprise en finale, jouera pour un 3e sacre continental.

.

Source: Belga