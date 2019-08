Une fillette sauvée après avoir passé 3 nuits seule dans les bois

Tout est bien qui finit bien. Après quatre jours et trois nuits d’une disparition inquiétante, les secouristes russes ont retrouvé une fillette de 5 ans qui s’était perdue dans une forêt.

En Russie, près de la ville de Nijni Novgorod, les secours se sont mobilisés pendant quatre jours pour retrouver la petite Zarina. La fillette de cinq ans avait tenté de suivre sa grand-mère partie cueillir des champignons dans les bois mais elle s’est perdue.

L’espoir de la retrouver vivante était mince. Les secouristes craignaient qu’elle soit tombée dans un ravin, qu’elle ait été emportée par le torrent d’une rivière ou qu’elle ait été attaquée par un ours.

Exténuée et gravement déshydratée

Mais après quatre jours et trois nuits de recherches intensives, Zarina a été retrouvée vivante durant le quatrième soir de sa disparition. Exténuée et gravement déshydratée, la petite fille a été découverte dans des buissons par des équipes qui ont suivi ses traces de pas. Les secouristes lui ont demandé si elle avait peur, ce à quoi elle a répondu : « Non, j’ai juste soif, je veux manger un gâteau et retourner à la maison ».

РОЧНО РЕТВИТ!!!! ДЕРЕВНЯ СТЕПАНОВКА ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 5-ТИ ЛЕТНЯЯ! ДЕВОЧКА ЗАРИНА АВГОНОВА. ПРОПАВШАЯ 18.08.2019 В ЛЕСУ. НАЙДЕНА!!! ЖИВА!!! В ЛЕСУ, СЛАБАЯ, НО ЖИВАЯ, ТРИ НОЧИ ОНА БЫЛО В ЛЕСУ, ЭТО ЧУДО!!!! ЕЕ ПЕРЕДАЛИ МЕДИКАМ!https://t.co/e1Im02zPhO pic.twitter.com/M4ZcUbVONM — Олег Кузнецов (@OPKuznetsov) August 21, 2019

Zarina a été héliportée jusqu’à l’hôpital le plus proche. Elle est dans un état sérieux mais stable. Ses jours ne sont pas en danger.

La vidéo du sauvetage

Une vidéo impressionnante montre le moment où les secouristes ont retrouvé la petite fille :