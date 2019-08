Une compagnie aérienne va tester des vols de 20 heures

La compagnie aérienne Qantas prévoit de réaliser à partir d’octobre des vols marathons entre New York et Londres et Sydney.

L’entreprise australienne souhaite lancer à partir de 2022 des liaisons directes entre Sydney et ces deux villes mais elle veut d’abord étudier les effets de vols aussi longs sur les passagers et le personnel de cabine, rapporte le journal australien National Post.

La compagnie aérienne testera ces vols directs les plus longs au monde avec des Dreamliners de Boeing, même si la porte n’est pas fermée à l’utilisation à l’avenir d’avions Airbus. Les vols se feront avec une quarantaine de passagers, qui sont des travailleurs de la compagnie, et du personnel de cabine, qui subiront une série de tests médicaux.

« Ce que nous apprendrons pendant ces vols tests n’a pas de prix », a souligné le CEO de Qantas, Alan Joyce, qui qualifie les vols directs prévus par sa compagnie à partir de 2022 de « dernière frontière » dans le secteur aérien.

Les compagnies aériennes se disputent depuis quelques années le titre de liaison aérienne la plus longue au monde. Singapore Airlines assure déjà un trajet entre Singapour et New York, qui prend 18 heures et demie tandis que Qatar Airways relie Auckland à Doha en 17h40. Qantas elle-même assure déjà un vol direct entre Perth et Londres, long de 17h20.