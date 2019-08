Le film « Nuestras Madres » représentera la Belgique aux Oscars

« Nuestras Madres » de César Díaz, film belge francophone en espagnol, représentera la Belgique aux Oscars, a annoncé Wallonie Bruxelles Images.

Le long métrage, récompensé par la Caméra d’or au Festival de Cannes, pourra de cette manière prétendre à l’Oscar du Meilleur film international, à condition qu’il soit retenu par la suite parmi les nommés.

Premier long métrage de fiction de César Díaz, « Nuestras Madres » évoque le parcours d’un personnage en quête de ses origines, alors que le Guatemala juge au même moment des militaires à l’origine d’une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts durant des décennies. Le film renvoie à la propre histoire du réalisateur, né en 1978 et dont le père a disparu en 1981.

Le jury a salué « les qualités cinématographiques du premier long métrage du réalisateur belgo-guatémaltèque mais aussi l’universalité de sa thématique et les enjeux de société qu’il pose avec pudeur et justesse ».

Caméra d’or à Cannes

En mai dernier, « Nuestras Madres » avait été présenté en première mondiale à la Semaine de la Critique, section parallèle du Festival consacrée aux cinéastes débutants, et avait raflé le Prix SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) ainsi que la Caméra d’or (qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues). Il sortira en salles en Belgique fin septembre.

Le film est produit par Need Production (BE), Perspective Films (FR) et Cine Conception (GUA). Il a vu le jour notamment grâce au soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’Eurimages (fonds culturel du Conseil de l’Europe) et a également bénéficié du tax shelter du gouvernement fédéral belge.

La 92e cérémonie des Oscars se déroulera le 9 février prochain au Dolby Theatre de Los Angeles. L’an dernier, c’est « Girl » de Lukas Dhont qui avait été choisi pour représenter la Belgique. L’oeuvre n’avait cependant pas été retenue parmi les nommés.