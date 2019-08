Étudiant-entrepreneur: aider les jeunes diplômés et étudiants à créer leur entreprise.

En Belgique, un étudiant sur deux rêve de créer sa propre entreprise. Pour que ce rêve devienne réalité, plusieurs éléments sont à prendre en compte.

Le statut étudiant-entrepreneur

La Belgique offre un statut privilégié aux étudiants et jeunes diplômés pour créer leurs entreprises. Il permet aux étudiants de bénéficier d’aménagements d’horaires pour notamment pouvoir consacrer plus de temps à leur stage de fin d’études qui validera définitivement la création d’une start-up. Ce statut permet également aux jeunes diplômés de profiter de conditions propres aux étudiants (maintien de la sécurité sociale, tarif avantageux sur les transports, maintien des prestations sociales telles que l’allocation logement).

A qui s’applique ce statut

Pour bénéficier de ce statut, les jeunes doivent répondre aux conditions suivantes. Premièrement, ils doivent avoir entre 18 et 25 ans. Deuxièmement, il doivent être inscrits à des cours dans un établissement d’enseignement en Belgique. Pour que cette condition soit remplie, les étudiants doivent avoir à minima 17 heures de cours par semaine. Pour finir, les étudiants doivent exercer une activité professionnelle pour laquelle il sont assujettis au statut social des travailleurs indépendants.

Un accompagnement unique

Les étudiants et jeunes diplômés qui créent leur entreprise peuvent compter sur accompagnement des PEPITE (Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) dont on dénombre une trentaine de structures sur le territoire belge. La période de blocus peut être idéale pour se rendre dans ces structures où l’on trouve des formations, des idées de financement de son projet et des espaces de coworking. Par ailleurs, ces lieux peuvent permettre de rencontrer des jeunes qui se sont déjà lancés dans l’aventure et dont le retour d’expérience est intéressant. Ces structures peuvent aussi permettre d’y voir plus clair sur les étapes de la création d’entreprise. Des conseils sur l’aménagement intérieur des futurs locaux peuvent également y être donnés. Afin d’avoir une idée plus précise sur les meubles de bureau à prévoir, une visite du site de KAISER KRAFT peut être envisagée.

Les revenus de l’entreprise

Le statut fiscal se veut avantageux pour les étudiants et jeunes diplômés entrepreneurs. En effet, les revenus jusqu’à 8 860 euros ne sont pas taxés. Si les revenus annuels générés par leurs activités sont inférieurs à 8 860 euros, les étudiants ou jeunes diplômés créateurs d’entreprise ne paieront pas d’impôts.