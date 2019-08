Bière en fête, jeux, brocante, Solidarités… Tout ce qu’il y a à faire ce week-end

La fin des vacances se profile doucement. Et pourtant, il y a encore tant à faire d’ici-là. Par exemple, il faudra faire des choix ce week-end, parce qu’il sera difficile de tout faire. Et pourtant, tout est tentant.

La bière en fête

La 3e édition du BXLBeerFest est programmée ces 24 et 25 août à Tour & Taxis. Les milliers de visiteurs attendus pourront découvrir quelque 400 bières. Comme lors des deux premières éditions, les organisateurs ont prévu d’accueillir des brasseries du monde entier. Côté belge, les Bruxelloises sont bien présentes avec six représentantes. Au total, 25 brasseries belges seront de la partie. Les autres viennent de pays voisins ou plus lointains (Etats-Unis et Canada).

Giga-brocante

Après une édition 2018 en demi-teinte en raison d’une météo capricieuse, la brocante de Temploux espère renouer avec le succès ces 24 et 25 août. Par le passé, « la plus grande brocante du pays » a déjà accueilli plus de 150.000 amateurs de perles rares et bonnes affaires en un week-end. Plus de 1.000 exposants sont annoncés dans les six kilomètres d’allées du village namurois.

Musique et solidarités

La 7e édition des Solidarités se déroulera du vendredi 23 au dimanche 25 août en haut de la citadelle de Namur. Ce vendredi, ce sont Axelle Red, Gaëtan Roussel, Pascal Obispo et Chicos y Mendez qui sont attendus. Le samedi verra lui se produire Angèle, Caballero & JeanJass, Charlie Winston, Claire Laffut, Juicy, Mustii ou encore Disiz la Peste. Enfin, le dimanche ce sont notamment L’Algérino, Aya Nakamura, Kendji Girac, Clara Luciani et Camélia Jordana qui monteront sur scène.

C’est la fiesta!

Le festival latino-américain, Fiesta Latina, s’installe du 23 au 25 août au Bois de la Cambre à Bruxelles pour une 15e édition toujours aussi «caliente». L’occasion pour les visiteurs de s’adonner aux saveurs et aux rythmes latinos, de jour comme de nuit. Les festivités débuteront aujourd’hui par une «Reggaeton party» qui fera danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

A vos jeux

Le parc du Cinquantenaire accueille ce week-end la 7e édition du Brussels Games Festival. L’occasion de s’immerger dans le monde des jeux de société sur plus de 40.000 m². Le temps d’un week-end, le parc du Cinquantenaire se transformera en immense pleine de jeux. Petits et grands pourront venir y découvrir des prototypes ou acquérir des modèles de seconde main lors d’une bourse aux jeux.