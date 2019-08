Invité à un mariage zéro déchet, ce couple parcourt 650 kilomètres à pied

Parcourir 650 kilomètres à pied pour participer à un mariage zéro déchet. C’est le défi fou lancé par un couple de Français.

Ils s’appellent Marine et Cyril et habitent à Quaix, près de Grenoble. Il y a un petit temps, ils ont été invités à un mariage sur le thème du zéro déchet à Méral, non loin de Rennes, ce qui représente une distance de 658 kilomètres à parcourir. Afin de rentrer pleinement dans le thème du mariage, les deux invités ont tout simplement décidé de s’y rendre à pied, après une marche qui a duré plus d’un mois.



Comme si ce défi ne se suffisait pas à lui-même, ils ont également emmené avec eux leur chien Osko, 40 kilos de croquettes pour le nourrir ainsi que 30 kilos d’équipement. Le tout a été transporté grâce à une charrette à bras retapée par les deux marcheurs.



Sur leur page Facebook l’Oskonade, Cyril et Marine partageaient quotidiennement leur aventure. Et après plus d’un mois de marche, le couple est arrivé aujourd’hui au bout de son défi de fou! « On a rencontré que des gens supers qui nous ont envoyé de nombreux messages ou offert de la nourriture », confie Cyril au Courrier de la Mayenne.

Les deux tourtereaux vont maintenant profiter du mariage, avant de rentrer, en train cette fois, chez eux. « À la base, on devait faire le retour aussi, mais avec le chien (qui s’est blessé à la patte, ndlr), ça va être trop compliqué », conclut Marine.