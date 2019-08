Des visiteurs laissent leur nom sur un rhinocéros dans un zoo en France

En France, des visiteurs du zoo de la Palmyre ont laissé leur nom sur le dos d’une femelle rhinocéros de 35 ans. Un geste qui déclenche la colère des associations de protection des animaux et des internautes du monde entier.

L’affaire fait grand bruit. Elle a même été reprise dans les médias britanniques, américains, canadiens et même jusqu’en Australie. Dans le zoo français de la Palmyre, des visiteurs ont réussi à « taguer » leur nom sur le dos d’une femelle rhinocéros de 35 ans. Des photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux montrent l’animal recouvert des prénoms « Camille » et « Julien ».

Des tags sur un rhinocéros !Reportage: France 3 Poitou-Charentes Posted by Royan News on Wednesday, August 21, 2019

La bêtise de certains visiteurs

Le zoo s’est dit attristé et outré par la bêtise de certains visiteurs. Par ailleurs, le directeur a assuré que « l’inscription a été rapidement effacée à l’aide d’une brosse et n’a entraîné aucune gêne pour l’animal ». Il précise également que les rhinocéros ont l’habitude de s’appuyer contre le mur de l’enceinte de l’enclos permettant ainsi aux visiteurs de les toucher. Les prénoms « Camille » et « Julien » auraient ainsi été simplement « gravés » avec les ongles de ces visiteurs.

Zoo/indignation

Vous êtes nombreux à nous envoyer ces images d'#animaux du zoo de la Palmyre.

Elles parlent d'elles-mêmes, l'intérêt pédagogique des #zoos mis en évidence ?

La captivité transforme des êtres vivants en simples marchandises modelées par l'humain.#boycottcaptivité pic.twitter.com/NNO6J31ykM — Code Animal (@code_animal) August 20, 2019

Appel au boycott

Ces photos ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Des associations de défense des animaux en ont profité pour inciter les internautes à boycotter les zoos. Certains utilisateurs ont pointé du doigt la maigreur de la femelle rhinocéros dont les cotes sont apparentes.

« Il est vrai qu’il est plus sec qu’il n’était mais les herbivores ont accès à la nourriture toute la journée, en plus des carottes et autres aliments que nous leur donnons. Une chose est sûre: nous ne faisons pas d’économies sur la nourriture », a répondu le directeur du zoo au Figaro.

⚠️ Communiqué du zoo de La Palmyre suite aux problèmes concernant les rhinocéros !« Concernant l’inscription retrouvée… Posted by Royan News on Wednesday, August 21, 2019

Des pop-corn pour les animaux ?

Certaines personnes ont également dénoncé d’autres pratiques du zoo comme la vente de pop-corn pour nourrir les animaux, ou encore la présence de pièces de monnaies dans la mare utilisée par les caïmans.