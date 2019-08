Une émission numérique et quelques nouvelles voix pour la rentrée de VivaCité

VivaCité fera sa rentrée 2019 dans la continuité de la précédente, mais la chaîne de la RTBF a tout de même préparé quelques nouveautés car « en radio, si on reste immobile même quand on a du succès, on risque de lasser », a expliqué jeudi le chef éditorial de VivaCité, Yves Verstreken, lors de la présentation de la nouvelle grille des programmes. Emission phare de la chaîne, « Le 8/9 » entamera dès lundi sa 9e saison, toujours sous la houlette de Cyril. La bande s’ouvrira à deux nouveaux chroniqueurs, dont M. Verstreken dit avoir voulu renforcer le côté « experts »: Thibaut Roland pour parler du sport et Bruno Tummers pour l’actualité musicale.

Après « C’est vous qui le dites » et « On n’est pas des pigeons », qui gardent leur place habituelle, « La récré de midi » prendra le relais chaque jour de la semaine de 12h00 à 14h00, soit une heure de plus d’antenne pour Fanny Jandrain.

Les émissions régionales en décrochage « Aller-retour », de 14h00 à 16h00, sont rebaptisées « Vivre ici », de manière à accentuer leur lien avec le site internet du même nom.

Michaël Pachen, qui a quitté Bel RTL en juin, conduira ensuite les auditeurs jusqu’au soir avec « Quoi de neuf? » dont il reprend la présentation pour en « développer le côté divertissant ».

Autre ancien de RTL, Patrick Weber animera une nouvelle émission intitulée « C’est pas fini » de 18h à 19h30 du lundi au jeudi, mais la RTBF n’en a pas encore dévoilé les détails. Le vendredi, cette case sera occupée par « Yes, week-end », nouveau programme présenté par Thibaut Roland.

Enfin, le dimanche matin, « Les enfants de choeur » reviendront sous le nom « Les nouveaux enfants de choeur », avec une équipe toute neuve emmenée par Michaël Pachen et un jeu (« Le biesse jeu ») imaginé par Christophe Bourdon.

« La vie du bon côté » ne disparait pas mais se transforme en podcast hebdomadaire de 30 minutes diffusé uniquement sur internet. C’est la première fois que VivaCité propose une émission exclusivement en ligne. Sylvie Honoré relèvera le défi de conserver son fidèle public et de convaincre de nouveaux auditeurs autour de thématiques liées au bien-être.

Source: Belga