Richard Carapaz incertain pour le Tour d’Espagne après une chute

La participation de Richard Carapaz au Tour d’Espagne, qui débute samedi, est incertaine après une chute survenue dimanche, a indiqué son équipe, Movistar, jeudi. Une décision sera prise entre jeudi et vendredi. « La participation de Richard Carapaz à la course est en doute suite à une chute dimanche dernier qui lui a provoqué une contusion à l’épaule droite et plusieurs autres plaies », a indiqué l’équipe sur Twitter. « Une décision sur sa participation à l’épreuve sera prise, en fonction de son évolution, entre jeudi et vendredi. »

Vainqueur du dernier Giro, l’Equatorien est censé être l’un des leaders de la formation espagnole aux côtés du champion du monde Alejandro Valverde et du Colombien Nairo Quintana.

Source: Belga