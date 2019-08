Météo – Un temps souvent ensoleillé

Il fera principalement ensoleillé, jeudi, malgré des nuages élevés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront autour de 21 ou 22 degrés à la mer ainsi qu’en Ardenne et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent, de secteur ouest, sera faible et modéré à la Côte, d’ouest à nord-ouest. Le ciel restera serein la nuit prochaine, avec des minima compris entre 8 et 11 degrés.

Un voile de nuages d’altitude sera souvent observé vendredi, sous des minima allant de 23 degrés au littoral à 27 degrés en Campine et un vent faible, de secteur est.

Le soleil devrait encore être de la partie, samedi, même si des nuages d’altitude sont prévus. Le mercure grimpera jusqu’à 28 ou 29 degrés dans le centre. Des maxima de 29 degrés sont aussi attendus dimanche.

Source: Belga