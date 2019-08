Lotto Soudal recrute John Degenkolb, ancien vainqueur de Milan-Sanremo et Paris-Roubaix

Lotto Soudal a annoncé jeudi l’arrivée de John Degenkolb à partir de la saison prochaine. L’Allemand, 30 ans, s’est engagé jusqu’à la fin de l’année 2021. Après Philippe Gilbert, il s’agit d’un nouveau renfort de choix pour la formation belge. Degenkolb compte en effet deux Monuments à son palmarès, Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, tous deux remportés en 2015.

Degenkolb, qui évolue cette saison au sein de Trek-Segafredo, a décroché 47 succès dans sa carrière, dont des étapes sur les trois Grands Tours (10 victoires à la Vuelta, 1 au Giro et 1 au Tour de France). Il s’est également adjugé Paris-Tours (2013) et Gand-Wevelgem (2014). Cette saison, il n’a remporté qu’une étape du Tour de la Provence.

« Lors des conversations avec Lotto Soudal, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de parallèles entre leurs objectifs et les miens », a expliqué Degenkolb. « C’est logique qu’une équipe belge avec une longue histoire dans le cyclisme veuille exceller dans les classiques. C’est l’objectif principal pour la première partie de la saison. En outre, je suis assez rapide dans la dernière ligne droite, surtout après une épreuve difficile. Je me réjouis de travailler avec Caleb Ewan, qui est sans aucun doute notre sprinteur numéro un dans les épreuves qu’il aura cochées. Mon expérience pourrait représenter une plus-value pour lui et pour l’équipe. Nous sommes souvent actifs sur deux ou trois fronts et nous aurons ainsi plus de chance d’obtenir de bons résultats. »

« J’ai la ferme conviction qu’à mon âge, je peux toujours évoluer au plus haut niveau et continuer à réaliser de bonnes prestations lors d’épreuves importantes », a ajouté l’Allemand. « Je connais bien les courses et leur parcours et je dispose toujours de bonnes capacités physiques. »

Degenkolb se réjouit de travailler avec l’autre recrue phare de Lotto Soudal. « Je pourrais former un duo très complémentaire avec Philippe Gilbert. Nous nous entendons bien, je le considère comme l’un des meilleurs coureurs de classiques et avec son style caractéristique, il y aura certainement des opportunités pour chacun d’entre nous. Dans les prochaines semaines, la Vuelta et le championnat du monde seront mes principaux objectifs car je souhaite conclure ces trois ans au sein de Trek-Segafredo de la meilleure manière possible. »

Source: Belga