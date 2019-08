Le parquet du Limbourg ouvre une enquête après les menaces contre Anuna De Wever

Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête sur les menaces proférées à l’encontre de l’activiste climatique Anuna De Wever lors du Pukkelpop, a confirmé jeudi la magistrate de presse Anja De Schutter après une information rapporté par VRT NWS. La jeune femme avait, en effet, été huée par des jeunes gens lors d’une action en faveur du climat. Quelques uns s’en étaient ensuite pris à sa tente. Des amies d’Anuna De Wever avaient également prises à partie. Celles-ci auraient en effet été menacées verbalement. Des bouteilles remplies d’urine auraient aussi été projetée sur leurs tentes.

« Les faits semblent potentiellement assez graves pour être considérés comme punissables. Ce qui explique l’ouverture d’une enquête. Nous devons d’abord savoir ce qu’il s’est exactment passé car le parquet n’était pas présent. S’il est question d’un délit, on peut partir à la recherche de suspects identifiables », poursuit Anja De Schutter.

La magistrate de presse a également confirmé qu’aucune plainte n’avait encore été déposée auprès de la police. Pour le parquet peu importe la manière dont la police et la justice prennent connaissance de certains faits pour enquêter. L’enquête peut se révéler plus rapide en cas de plainte détaillée et le parquet espère que victimes et témoins éventuels se fassent connaître.

Source: Belga