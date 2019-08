Europa League – Des Belges interpellés à Enschede

La police néerlandaise a interpellé 14 Belges à Enschede qui avaient quitté la ville et étaient revenus par la suite. Une ordonnance d’urgence avait été décrétée par la mairie d’Enschede afin d’éviter des perturbations lors du match entre l’AZ et le Royal Antwerp FC. Cinq interpellations de Belges avaient déjà été effectuées précédemment. Via l’ordonnance de la mairie, la police a contrôlé des dizaines de Belges ainsi que des personnes roulant avec des voitures immatriculées en Belgique. L’AZ jouait contre le Royal Antwerp FC dans le stade du FC Twente dans le cadre de l’Europa League et les supporters du club belge n’étaient pas les bienvenus.

Quatre Belges avaient déjà été interpellés dans la soirée car ils disposaient de gants renforcés. Un cinquième homme a été arrêté avec une batte de base-ball.

Source: Belga