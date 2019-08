Euro 2019 de hockey – Au bout du suspense, les Red Lions battent l’Allemagne 4-2 et se hissent en finale

La Belgique, championne du monde en titre et 2e nation mondiale, s’est qualifiée pour la finale de son Euro de hockey messieurs après s’être imposée 4-2 devant l’Allemagne (FIH-7) en demi-finale de la compétition, jeudi soir à Wilrijk. En finale samedi, pour la 3e finale continentale de son histoire, la Belgique défiera l’Espagne (FIH-9), qui plus tôt dans la soirée s’est imposée 4-3 face aux Pays-Bas, tenants du titre, dans la 1e demi-finale. La Belgique, finaliste en 2013 et 2017, a encaissé deux buts dans le deuxième quart-temps, des oeuvres de Christopher Rühr et Florian Fuchs (21e et 26e). Mal payés à la mi-temps, les Red Lions ont réduit le score en fin de 3e quart, sur le 6e pc belge, tiré par Tom Boon (42e). Nicolas De Kerpel a égalisé à la 53e, avant que Victor Wegnez n’enflamme le stade en inscrivant le but libérateur (56e). Cédric Charlier a fixé le score en toute fin de partie (59e).

Si la Belgique tentera samedi (20h30) de décrocher son premier titre européen, l’Allemagne jouera elle pour le bronze samedi (18h00) contre les Pays-Bas, quintuples champions d’Europe et vainqueurs de deux dernières éditions.

Source: Belga