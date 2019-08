David Goffin débutera face à Corentin Moutet à l’US Open, Steve Darcis face à Dusan Lajovic

Le Français Corentin Moutet (ATP 83) sera l’adversaire de David Goffin (ATP 15) au 1er tour de l’US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, dont le tirage au sort a eu lieu jeudi à New York. Steve Darcis (ATP 186), présent dans le tableau final grâce à un classement protégé, a pour sa part hérité du Serbe Dusan Lajovic (ATP 28). Ce sera le second duel entre Goffin, 28 ans, et Mouttet, 20 ans, que le numéro un belge avait battu l’année dernière à Roland-Garros.

S’il passe le 1er tour, Goffin pourrait rencontrer au tour suivant le Britannique Cameron Norrie (ATP 60), opposé à un qualifié au 1er tour. S’il atteint les 8e de finale, le Liégeois pourrait retrouver le Suisse Roger Federer (ATP 3), qui l’avait battu en finale du tournoi sur gazon de Halle cette année.

David Goffin, qui n’a jamais été plus loin qu’en 8e de finale à Flushing Meadows, arrivé à New York après avoir atteint la finale du Masters 1000 de Cincinnati la semaine dernière, face au Russe Daniil Medvedev (ATP 5).

Steve Darcis a hérité d’un tirage compliqué pour son entrée en matière. Le Sprimontois, 35 ans, retrouvera le Serbe Dusan Lajovic (ATP 28), tête de série 27, qu’il avait battu lors de leur seule confrontation sur le circuit ATP, en 2017 à Pékin.

Darcis, présent dans le tableau final grâce à un classement protégé, n’a pas encore joué sur surface dure cette saison. Il dispute l’US Open pour la 10e fois. Il n’a jamais été plus loin que le 2e tour, qu’il a atteint à cinq reprises.

Kimmer Coppejans (ATP 138) et Ruben Bemelmans (ATP 181) sont engagés en qualifications.

Source: Belga