Retour de vacances : comment survivre aux premiers jours au travail ?

Les vacances d’été sont le moment idéal pour s’évader. Quelques jours voire quelques semaines de détente et de gastronomie dans un superbe hôtel. On voudrait que cela dure toujours. Mais il faut hélas gagner sa vie et la reprise du travail est par conséquent inévitable. Comment survivre à ces premiers jours sur votre lieu de travail ? Voici quelques conseils.

Laissez votre ‘out of office’ un jour de plus

Ne reprenez pas le travail immédiatement après votre voyage. Cela peut sembler absurde, mais vous devez aussi vous accorder un peu de temps pour vous remettre de vos vacances. Une journée de congé supplémentaire est l’occasion idéale pour mettre de l’ordre dans vos photos de vacances et en faire une sauvegarde.

Demandez à vos collègues de vous exposer les derniers développements

Après les vacances, les non-bourreaux de travail parmi vous sont sans doute toujours confrontés à ce phénomène : votre boîte à messages regorge d’une multitude de courriels non lus. Mais rappelez-vous qu’une bonne discussion avec vos collègues vous permettra aussi de vous mettre au courant des derniers développements. Une méthode beaucoup plus efficace que de parcourir des milliers de courriels.

Ne vous jetez pas à corps perdu dans le travail

Au cours des premiers jours suivant la reprise, ne travaillez pas d’arrache-pied et planifiez chaque matin votre journée de travail pour éviter les surprises. Faites une liste de tâches et déterminez ensuite vos priorités. En faisant cela le matin, vous vous donnez l’opportunité de prendre un peu de temps pour vous.

Commencez par les tâches que vous n’aviez pas encore achevées avant vos vacances, afin que votre travail puisse reprendre son cours ‘normal’. Après d’agréables vacances, vous serez peut-être tenté de vous lancer dans de nouveaux projets, mais cela n’a guère de sens car au bout de quelques heures ou quelques jours, vous vous sentirez à nouveau complètement épuisé.

Des réminiscences de vacances au travail

Les souvenirs sont un excellent moyen de vous remémorer vos vacances. Portez, par exemple, le collier que vous avez acheté lors d’une promenade sur la plage. Chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir, vous repenserez à ce merveilleux jour de vacances. En outre, un souvenir peut également être un moyen d’entamer une agréable conversation avec des collègues.

