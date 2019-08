Quelques conseils pour un retour à l’école réussi

Après de merveilleuses vacances d’été, le retour sur les bancs de l’école peut parfois se révéler pénible. Se lever de bonne heure, se replonger dans les livres, passer du temps à la bibliothèque, … Cela peut être très rébarbatif ! Mais grâce à cette série de conseils, vos études prendront une tournure bien plus amusante !

Des apps intelligentes

Votre smartphone n’est pas seulement utile pour partager des stories sur Instagram. Pourquoi ne pas y télécharger aussi une application qui contribue à augmenter votre productivité ? Grâce à MyHomework, vous pouvez, par exemple, programmer aisément le moment où vous souhaitez travailler sur vos notes et l’app vous indique également quand vous avez cours et à quel endroit. Or, un bon début, c’est déjà la moitié du travail accompli !

Quizlet est une autre application intéressante, qui vous permet de créer facilement en ligne des flashcards ou cartes mémoire afin de maîtriser plus rapidement la matière.

Un bon ordinateur portable

En 2019, un bon ordinateur portable est devenu le compagnon indispensable de tout étudiant. Vous l’utilisez en effet pour effectuer une multitude de tâches : rédiger des textes, rechercher des informations, prendre des notes de cours, consulter votre emploi du temps, … Mieux vaut donc investir dans du bon matériel. Et après tous vos efforts, vous pouvez bien sûr aussi utiliser votre ordinateur portable pour vous détendre.

Une bonne imprimante

En dépit de toutes les mesures de numérisation, de nombreux enseignants et professeurs demandent encore à leurs élèves ou étudiants de remettre leur travail de fin d’études, leur thèse ou tout autre travail sur papier. Heureusement, de nos jours, la plupart des imprimantes sont disponibles à des prix abordables, mais attention aux frais cachés des cartouches d’encre. Achetez une imprimante permettant l’impression recto verso standard : ce sera à la fois bon pour votre portefeuille et pour l’environnement.

Un puissant power bank

Ceux qui travaillent des nuits entières ou passent leurs journées en classe savent que les piles de leurs gadgets ne sont pas éternelles. Un puissant power bank est donc un outil indispensable pour tout étudiant qui ne veut pas être distrait parce que les piles de ses appareils sont presque vides.

Un disque dur externe

Que vous souhaitiez devenir avocat ou soyez étudiant en cinéma, au fil du temps, vous accumulerez de plus en plus de documents sur votre nouvel ordinateur portable. Pour garder une vue d’ensemble et ne pas perdre vos précieux fichiers, une sauvegarde régulière s’impose. Le moyen le plus sûr de procéder consiste à utiliser un disque dur externe. Contrairement au cloud, les autres utilisateurs ne pourront pas accéder à vos documents.

Un disque dur externe de la famille Seagate Backup Plus vous permet de faire en un rien de temps une copie de vos fichiers. Il vous suffit de connecter le lecteur à votre ordinateur portable. Une sauvegarde avec un disque dur Seagate externe s’effectue en un clic et ne vous fait donc pas perdre un temps précieux.

Si vous devez faire un trajet important pour suivre les cours et souhaitez travailler dans le train, rien de plus facile avec le Backup Plus Slim 2 To, par exemple. Ce disque dur externe vous permet d’accéder facilement à vos fichiers, même sans connexion Internet.

