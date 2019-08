Quand un président de la Chambre nourrit un bébé pendant la séance

Le président du parlement néo-zélandais a donné le biberon au bébé d’un député alors qu’il présidait un débat.

Trevor Mallard a ainsi nourri ce bébé âgé de six semaines puis l’a bercé dans ses bras pendant une séance de la Chambre des représentants à Wellington.

Ce bébé est le fils de Tamati Coffey, député travailliste et ancien animateur de télévision, et de son mari, Tim Smith.

M. Coffey a expliqué à quel point ils étaient « des pères émerveillés par le miracle de la vie » après qu’il soit né d’une mère porteuse en juillet. Les autres députés ont félicité M. Coffey d’avoir amené le bébé à la Chambre avec lui.

« C’est magnifique d’avoir un bébé à la Chambre, et qu’il est beau », a ainsi tweeté le député du Parti vert, Gareth Hughes.

Son collègue du parti, Golriz Ghahraman, a ajouté: « Qui a besoin de voir cela aujourd’hui? Chacun d’entre nous, voilà qui! ».

Who needs to see this today? Every single last one of us, that’s who. Here’s a brand new papa holding his new born in our House of Representatives right now 😭❤️ pic.twitter.com/NU00SHfKFT

Le président Trevor Mallard a commenté: « Normalement, le siège du président n’est utilisé que par le président, mais aujourd’hui il y a un VIP avec moi. »

🌈👶🏻 He’s here. and he came into this world surrounded by his village. #modernfamilies 👬Mum doing awesome. Dads overwhelmed at the miracle of life.

📺 @SundayTVNZ will tell our story this Sunday night at 730pm. Give it a watch. pic.twitter.com/nRm2YNoBug

— Tāmati Coffey (@tamaticoffey) July 9, 2019