Ils se crashent en avion et se filment dans l’eau

Un pilote a filmé son propre sauvetage après son accident d’avion tandis qu’il était piqué par une méduse et que son appareil sombrait.

David Lesh, 34 ans, avait décollé à bord de son avion Beechcraft de la côte californienne avec son ami Kayla pour une séance photo en plein vol. Il avait acheté l’appareil quelques semaines auparavant mais pilotait depuis près de neuf ans.

Son ami Owen Leipelt a filmé le crash de l’avion de Lesh. Fort heureusement, il a pu atterrir en douceur dans l’océan Pacifique au large de Half Moon Bay, près de San Francisco. Lesh a expliqué à NBC: « Nous avons ouvert la porte et nous sommes sortis par l’aile. »

« J’ai attrapé mon téléphone portable et les clés de la voiture. Je savais qu’il me restait environ 20 ou 30 secondes avant que le naufrage ne se produise. »

Une incroyable vidéo prise par le téléphone étanche de Lesh le montre, ainsi que Kayla flottant dans l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

#NEW Excuse the language, BUT moments before this video was taken, these two went down with their plane. Incredible!

No injuries, other than a few jellyfish stings.

Details 👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/du3ta4kICe #abc7now pic.twitter.com/gChI2Mv68O

— Amanda del Castillo (@AmandaABC7) August 21, 2019