Des parents condamnés pour avoir imposé un régime vegan à leur enfant

Une fillette de 19 mois a échappé de peu à la mort alors que ses parents lui faisaient suivre un régime vegan. Le couple australien a été condamné mais a évité la prison.

C’est un fait divers qui a bouleversé l’Australie. Cette semaine, s’est déroulé le procès de deux parents originaires de Sydney. L’homme de 35 ans et sa compagne de 33 ans, tous les deux vegans, étaient accusés d’avoir sous-alimenté leur petite fille âgée d’un peu plus d’un an et demi, lui causant des blessures graves.

Moins de 5 kg à 19 mois

Lorsque la police est intervenue et a retiré l’enfant au couple, elle pesait moins de 5 kg et elle ressemblait à un bébé de 3 mois. La petite fille souffrait de rachitisme et elle n’avait jamais vu un médecin depuis sa naissance. Par ailleurs, elle n’avait pas encore de dents et elle ne pouvait pas se tenir debout.

Vegan couple who forced their baby daughter to have a meat-free diet leaving her severely malnourished AVOID jail https://t.co/9a72pvgMZK — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 22, 2019

Un régime fait de flocons d’avoine et de lait de riz

Lors du procès, les parents ont plaidé coupable. Ils ont admis qu’ils faisaient suivre un régime végétalien à leur enfant. La petite fille était essentiellement nourrie avec des flocons d’avoine et du lait de riz.

Le couple a perdu la garde de sa fille ainsi que de ses deux autres enfants plus âgés. Peu après leur arrestation, ils ont divorcé et ils ne sont plus ensemble. Depuis mars de l’année dernière, la fillette est placée dans une famille d’accueil. Aujourd’hui, elle a repris du poil de la bête et elle pèse près de 20 kg.

Les parents évitent la prison

Lors du procès, le juge a estimé que les parents avait fait preuve d’un manquement grave à l’obligation de subvenir aux besoins vitaux de leur enfant et que la fixette de la maman de donner un régime végétalien à sa fille aurait pu entraîner sa mort.

Le verdict est tombé ce jeudi. Le couple évite une peine de prison ferme mais ils ont tous les deux été condamnés à 300 heures de travaux d’intérêt général.