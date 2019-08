De nouvelles images inédites de l’épave du Titanic

Pour la première fois depuis près de 15 ans, une expédition sous-marine a ramené des images de l’épave du Titanic qui repose à 3.810 mètres de profondeur.

Ce sont des images exceptionnelles. Cela faisait 14 ans que l’épave du Titanic n’avait plus été filmée et explorée. Après plus de trois ans de préparation, Victor Vescovo a mené une expédition avec un robot sous-marin autour de l’épave du gigantesque bateau qui a fait naufrage le 15 avril 1912 et qui repose à près de 4.000 m de profondeur à 600 km au large de Terre-Neuve, au Canada.

Des images d’une qualité jamais vue

Équipé d’une caméra ultra-haute-définition, le robot sous-marin a ramené des images d’une qualité jamais vue de l’épave de « L’insubmersible ». « La première impression que ça fait, c’est grand. C’est une grosse épave. Je n’étais pas tout à fait prêt pour cette taille. Et quand c’est apparu sur le sonar, ça a été incroyable », a déclaré Victor Vescovo.

L’épave est rongée par les bactéries sous-marines

Les images montrent également que l’état du bateau, dévoré par des bactéries, s’est considérablement dégradé depuis sa découverte en, 1985. Des experts estiment d’ailleurs que d’ici 20 ans, elle pourrait avoir totalement disparu.

Selon le site canadien TVA Nouvelles, l’équipe a réalisé cinq plongées en huit jours durant ce mois d’août. Le robot a exécuté de la photogrammétrie autour de l’épave afin de la reproduire en 3D. Les images devraient également permettre aux experts de mieux estimer à quelle vitesse l’épave va continuer de se détériorer.