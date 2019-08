Angelina Jolie fière, mais déchirée par le départ de Maddox à l’université

C’est un moment difficile dans la vie de n’importe quelle mère… même les plus célèbres au monde! Maddox, le fils d’Angelina Jolie et Brad Pitt quitte le nid familial pour étudier à Séoul, en Corée du Sud. L’actrice n’a pas caché sa peine de le voir partir vers de nouveaux horizons…

Maddox, le fils d’Angelina Jolie et Brad Pitt, a récemment intégré l’Université Yonsei de Séoul, en Corée du Sud. Pour marquer le coup, Angelina a décidé de faire cette route avec son fils et réaliser ensemble leurs premiers pas dans l’établissement. Cette visite surprise a fait le bonheur des étudiants qui sont allés à la rencontre de la mère et de son fils adoptif.

Dans une vidéo publiée par un internaute, on observe l’ex de Brad Pitt émue, qui tente de cacher son émotion: « J’essaye de ne pas pleurer. Cela a l’air d’être une grande école. Je suis sûre que vous allez tous aimer ça. » Maddox démarre ainsi des études de biochimie et vivra l’expérience à fond, puisqu’il logera dans les dortoirs.

Une ouverture sur le monde

La chimie, ce n’est pas la seule passion du jeune homme qui a toujours adoré les langues, comme le reste de sa famille. « Je leur ai demandé quelles langues ils voulaient apprendre et Shi apprend le Khmai, qui est la langue cambodgienne, Pax se concentre sur le vietnamien, Mad a pris l’allemand et le russe, Z parle français, Vivienne voulait vraiment apprendre l’arabe et Knox apprend la langue des signes », déclarait en 2016 Angelina Jolie, signifiant l’ouverture sur le monde de ses enfants.