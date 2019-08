Météo – L’été n’a pas dit son dernier mot

Après plusieurs jours de pluie, le temps redeviendra sec mercredi. Les températures vont progressivement augmenter pour atteindre les 29 degrés samedi. Mercredi, le temps restera sec avec, en début de journée, un soleil généreux mais aussi un peu de brume ou quelques bancs de brouillard par endroits, indique l’Institut Royal météorologique (IRM). Dans le courant de la journée, des voiles d’altitude en provenance de l’ouest dériveront sur nos régions. Par ailleurs, des nuages cumuliformes inoffensifs se développeront dans l’intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés en Haute Belgique et 23 degrés dans le centre du pays ainsi qu’en Campine.

Mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps restera sec sous un ciel souvent dégagé. Plus tard dans la nuit, des voiles d’altitude transiteront via notre pays. Les minima se situeront entre localement 4 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la côte.

Jeudi, après la dissipation de l’éventuelle brume ou grisaille matinale, le temps sera sec, généralement ensoleillé et calme, avec des maxima de 20 ou 21 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs ardennaises et 24 ou 25 degrés en plaine.

Les températures vont encore augmenter les jours suivants avec des maxima de 21 à 26 degrés vendredi et jusqu’à 29 degrés samedi.

Source: Belga