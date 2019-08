Le Serbe Srdjan Jovanovic pour siffler AZ Alkmaar / Antwerp jeudi en Europa League

Le Serbe Srdjan Jovanovic, 32 ans, sera chargé de diriger le barrage aller pour l’Europa League jeudi (20h30) à Enschede entre AZ Alkmaar et l’Antwerp, a communiqué le club néerlandais mercredi. Il sera assisté par ses compatriotes Uros Stojkovic et Milan Mihajlovic. Jovanovic avait sifflé le duel du 3e tour préliminaire de l’Europa League début août entre les Roumains de Cluj et le Celtic de Glasgow (1-1) sortant six cartons jaunes de sa poche. C’est lui aussi qui avait sifflé lors du déplacement de Genk à Malmö (2-2) en phase de poule de l’Europa League en novembre dernier, ainsi que le duel entre les Espoirs belges et l’Italie (1-3) à l’Euro U21 le 22 juin dernier.

La partie sera jouée à Enschede dans la stade de Twente car le stade d’Alkmaar est interdit d’accès depuis une dizaine de jours lorsqu’une partie du toit s’est effondrée sous les rafales de vent.

Elle se disputera aussi sans les supporters de l’Antwerp. Les autorités néerlandaises ont interdit en effet la venue des supporters anversois. L’UEFA a confirmé mercredi que, suivant ses règlements, les clubs devaient se confirmer aux décisions des autorités nationales et locales. Le ‘Great Old’ installera un écran géant au Bosuil pour permettre à ses supporters de suivre la rencontre.

Le match retour est programmé le jeudi 29 août au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le vainqueur intègre les poules de l’Europa League.

Source: Belga