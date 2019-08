Jupiler Pro League – Sven Kums, prêté par Anderlecht, revient à La Gantoise

Sven Kums jouera cette saison pour La Gantoise. Le joueur, champion avec les Buffalos en 2015, est prêté pour un an par le RSC Anderlecht. C’est ce que les deux clubs ont communiqué ce mercredi. Sur une voie de garage à Anderlecht, Sven Kums revient donc à ses anciennes amours. Après des passages à Courtrai, Heerenveen et Zulte Waregem, Kums était arrivé à La Gantoise en 2014. Lors de sa première saison chez les Buffalos, il a remporté le premier titre de champion de Belgique de l’histoire du club sous Hein Vanhaezebrouck. La saison suivante, il a remporté la Supercoupe avec Gand et a participé à la campagne de Ligue des Champions où les Gantois avaient atteint les huitièmes de finale. Il a également remporté le Soulier d’Or 2015.

Le joueur brabançon a ensuite tenté sa chance à l’étranger avec un transfert à Watford qui l’a immédiatement prêté à l’Udinese où il a pris part à 29 rencontres. Il était alors revenu à Anderlecht, son club formateur, en 2017. Il y était devenu capitaine et avait retrouvé Hein Vanhaezbrouck, arrivé chez les Bruxellois en octobre 2017 pour remplacer René Weiler.

Mais cette saison, Sven Kums, 31 ans, n’entrait pas dans les plans de Vincent Kompany, le joueur-entraîneur du RSCA. Il retourne donc à Gand, qui retrouve un autre joueur artisan du titre de 2015 après Laurent Depoitre.

La Gantoise dispute ce jeudi son match aller des barrages de l’Europa League face aux Croates de Rijeka à la Ghelamco Arena. Le match retour aura lieu le 29 août en Croatie. Les Buffalos devaient affronter l’Antwerp ce weekend en championnat mais les deux clubs étant engagés en barrages de l’Europa League, le match a été reporté au 21 novembre.

La Gantoise a aussi annoncé mercredi l’arrivée du médian suisse Nicky Beloko (19 ans), prêté pour une saison par la Fiorentina où il évoluait en U19.

Source: Belga