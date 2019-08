Europa League – « Un clean sheet contre Rijeka est crucial »

La Gantoise se mesure aux Croates du NK Rijeka en match-aller des barrages de l’Europa League de football, jeudi soir (20h30) à la Ghelamco Arena. « Je ne doute pas qu’on va marquer, vu que c’est toujours le cas », a déclaré à ce propos le coach danois des Buffalos Jess Thorup, visiblement très confiant, mercredi en conférence de presse. « Mais il est surtout crucial de réussir aussi un clean sheet. Parce que cela obligerait Rijeka à marquer au moins deux buts pour se qualifier au retour, la semaine prochaine… » « Tout le monde est bien conscient de l’importance de ce match », a-t-il ajouté. « Atteindre la phase de poules de cette Europa League est en effet l’un des grands objectifs du club cette saison. On a déjà gagné quatre fois à domicile, et inscrit dix-sept buts, sans en concéder lors des deux derniers matches. Cela donne confiance, et envie de poursuivre sur la lancée. Or la confiance, c’est indispensable, surtout pour aborder une rencontre qui s’annonce extrêmement difficile. On s’améliore au fil des matches et le collectif est au point. Cela tourne même à peu près exactement comme je le souhaitais. Toutes les conditions me semblent donc réunies, pour gravir la dernière marche vers notre premier objectif… »

Thorup ne sous-estime pas pour autant Rijeka, une équipe du top en Croatie, capable d’adapter son jeu en fonction des circonstances, a-t-il détaillé.

« S’il faut défendre ils le font très bien. Mais ils peuvent aussi se montrer dominants et offensifs grâce à leurs grandes qualités techniques. Cette formation se compose en outre des mêmes joueurs depuis quelques années. Il faudra se montrer patient parce qu’elle ne va pas facilement plier devant nous. Mais on est prêts, et personne n’est indisponible. Même Dylan Bronn qui n’a pas encore joué depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est tout proche de son meilleur niveau, et capable de tenir 90 minutes ».

Enfin le Danois s’est réjoui de la remise du match de championnat de ce week-end à l’Antwerp.

« Cela va nous permettre d’aligner deux fois notre meilleure équipe, et de nous concentrer exclusivement sur cette double confrontation avec Rijeka », a-t-il en effet déclaré. « L’Antwerp, c’est également important, mais plus d’actualité pour le moment. Tant mieux ! »

