Euro 2019 de hockey – Les Red Panthers, battues 0-1 par l’Espagne, sont privées des demi-finales

La Belgique (FIH-9) n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de son Euro de hockey féminin, mercredi soir à Anvers. Les Red Panthers se sont inclinées 0-1 (mi-temps: 0-0) devant l’Espagne dans leur 3e et dernier match du groupe A, terminant à la 3e place de leur poule. Les demi-finales opposeront l’Espagne (FIH-7) à l’Allemagne (FIH-5) d’une part, et les Pays-Bas (FIH-1) à l’Angleterre (FIH-4) d’autre part. Toujours sans Emilie Sinia, blessée au pouce de la main droite, la Belgique a connu un premier quart-temps difficile. Choisissant de réagir sur contre-attaque, les joueuses de Niels Thijssen eurent beaucoup de difficultés pour sortir du pressing espagnol. Sans se créer une seule occasion de but, les Panthers ont subi le jeu, concédant un premier penalty corner (pc) en fin de période, mais bien dévié du gant par Aisling D’Hooghe. Elodie Picard prit sa place entre les poteaux dans le deuxième quart, Thijssen restant fidèle à une tournante entre ses deux gardiennes. La pression des Red Stciks ibères s’intensifia au fur et à mesure de l’approche du repos, mais les Belges résistèrent. Au repos, les statistiques furent nettement à l’avantage des Espagnoles, avec 62 pour cent de possession de balle, 7 entrées de cercle contre une et 2 pc pour 0 à la Belgique.

L’ouverture du score tomba logiquement donc 4 minutes après la reprise. Carlota Petchame dévia en hauteur une balle que ni D’Hooghe ni Aline Fobe n’ont réussi à sortir de la trajectoire vers le but (0-1, 34e). La réaction belge fut immédiate. Combinant en équipe, les Panthers campèrent dans les 50 mètres espgnols jusqu’à la fin de la 3e période, mais hormis un pc elles ne se créèrent pas d’occasion franche. Malgré une débauche d’énergie des Belges dans le dernier quart et jouant à onze joueuses de champ dans les 5 dernières minutes, le score n’a plus évolué.

Les Belges terminent à la 3e place du groupe avec 4 points, derrière les Pays-Bas, 2e avec 5 unités, qui rencontrera en demies l’Angleterre, 1e du groupe B. Grâce à ce court succès, l’Espagne termine 1e de la poule avec 7 points et jouera sa demi-finale vendredi contre l’Allemagne, 2e du groupe B. La Belgique est versée dans une poule C pour le maintien avec la Russie (FIH-23), l’Irlande (FIH-8) et le Belarus (FIH-22).

