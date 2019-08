Euro 2019 de hockey – Les Red Panthers, battues 0-1 par l’Espagne, sont privées des demi-finales

La Belgique (FIH-9) n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de son Euro de hockey féminin, mercredi soir à Anvers. Les Red Panthers se sont inclinées 0-1 (mi-temps: 0-0) devant l’Espagne dans leur 3e et dernier match du groupe A, terminant à la 3e place de leur poule. Les demi-finales opposeront l’Espagne (FIH-7) à l’Allemagne (FIH-5) d’une part, et les Pays-Bas (FIH-1) à l’Angleterre (FIH-4) d’autre part. La Belgique, déjà malmenée en première mi-temps, a encaissé le but décisif en début de seconde période des oeuvres de Carlota Petchame (34e).

Les Belges terminent à la 3e place du groupe avec 4 points, derrière les Pays-Bas, 2e avec 5 unités, qui rencontrera en demies l’Angleterre, 1ère du groupe B.

Grâce à ce court succès, l’Espagne termine 1e de la poule avec 7 points et jouera sa demi-finale vendredi contre l’Allemagne, 2e du groupe B. La Belgique est versée dans une poule C pour le maintien avec la Russie (FIH-23), l’Irlande (FIH-8) et le Belarus (FIH-22).

Source: Belga