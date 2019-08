Euro 2019 de hockey: l’Angleterre termine première du groupe B devant les Allemandes de Xavier Reckinger

L’Angleterre et l’Allemagne se sont qualifiés sans surprise pour les demi-finales de l’Euro féminin de hockey mercredi matin à Anvers. En s’imposant difficilement par 4-3 face au Bélarus lors de la 3e et dernière journée de la phase de poules, l’Angleterre a terminé première de son groupe B, devant l’Allemagne du coach belge Xavier Reckinger, qui a partagé 1-1 avec l’Irlande dans le match de clôture de ce groupe. Les Anglaises, 4e mondiales, ont bien failli se faire surprendre par les Biélorusses, 22e à la FIH, qui sont revenues à 3-3 dans le 4e et dernier quart-temps, mais Hannah Martin a réussi à arracher la victoire pour ses couleurs à 4 minutes du terme.

Dans le match suivant, les Danas de Reckinger, 5e mondiales, ont mené 1-0 face à l’Irlande (FIH-8) sur un beau revers de Pia Maertens (8e), mais ont été rejointes dans la même période sur un pc transformé par Sarah Hawkshaw (15e). En fin de match, les Allemandes ont manqué la conversion d’un penalty stroke, laissant ainsi la première place de leur groupe à l’Angleterre.

Au classement, les Anglaises totalisent 7 unités, devant l’Allemagne (5 pts). L’Irlande (4 pts), 3e, et le Bélarus (0), 4e, sont versés dans une poule C pour le maintien, où elles rencontreront les 3e et 4e du groupe A.

Anglaises et Allemandes attendent les deux duels du groupe en soirée pour connaître leurs adversaires du dernier carré. Belgique (4 pts), Espagne (4) et Pays-Bas (2) peuvent en effet encore se qualifier pour les demi-finales et chacune de ces trois nations peut également encore terminer à la première place du groupe.

A 18h00, les N.1 mondiales et tenantes du titre néerlandaises ne devraient pas connaître de problèmes face à la Russie (FIH-23), mais devront attendre le résultat du duel crucial entre les Red Panthers (FIH-9) et l’Espagne (FIH-7) pour connaître leur place finale dans ce groupe A. La Belgique, grâce à une meilleure différence de buts, peut se contenter d’un partage face à l’Espagne pour atteindre les demi-finales.

Source: Belga