ATP Winston-Salem – Sander Gille et Joran Vliegen en demi-finales du double

Sander Gille et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du double au tournoi de tennis de Winston-Salem, épreuve sur surface dure dotée de 717.955 dollars, mercredi en Caroline du Nord, Etats-Unis. La paire belge s’est imposée 2-6, 7-6 (7/4) et 10/7 dans le super tie break au 2e tour face au Britannique Luke Bambridge et au Japonais Ben McLachlan, après 1 heur et 24 minutes de jeu.

En demi-finales, Sander Gille et Joran Vliegen affronteront soit les Américains Nicholas Monroe et Tennys Sandgren, soit l’Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury, têtes de série N.2.

Le tournoi ATP 250 de Winston-Salem est le premier de la tournée américaine de Sander Gille et Joran Vliegen. Avant de passer à la surface dure, le duo noir-jaune-rouge avait remporté ses deux premiers titres ATP, sur terre battue, en juillet à Bastad et à Gstaad et avait atteint la finale du tournoi de Kitsbuhel (terre battue) début août.

