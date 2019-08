Ce lit est spécialement conçu pour regarder la télévision

Une société a commercialisé un nouveau lit connecté qui permet notamment de regarder la télévision grâce à un projecteur 4K et plusieurs haut-parleurs.

On n’arrête pas le « progrès ». Alors que la plupart des ménages possèdent une télévision dans leur salon, certains en ont également une dans leur chambre. La société Hi-Interiors a, elle, décidé d’aller encore plus loin en créant un lit haut de gamme conçu pour lire, travailler, mais aussi regarder la télévision. On retrouve en effet dans ce lit, créé par l’architecte italien Fabio Vinella, un écran 4K rétractable, un projecteur ainsi que des haut-parleurs.

En plus de pouvoir regarder votre série préférée, le lit analyse également les habitudes de sommeil de l’utilisateur, veille sur la température, la qualité de l’air et le bruit dans la pièce, fait office de réveil, est équipé de lampes dont la puissance peut être réglée et lit les notifications.

Si l’on ne connaît pas encore le prix exact de ce lit connecté, seulement disponible en précommande actuellement, le site Business Insider annonce qu’une version précédente du lit coûtait environ 36.000€.