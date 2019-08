US Open – Yanina Wickmayer accède au deuxième tour des qualifications

Yanina Wickmayer s’est hissée au deuxième tour des qualifications de l’US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, mardi, à Flushing Meadows. Wickmayer, 29 ans, 162e mondiale, a pris la mesure de la Bulgare de 29 ans Elitsa Kostova (WTA 228) 7-5, 6-4 en 1 heure et 35 minutes. Au deuxième des trois tours qualificatifs, Wickmayer affrontera la Chinoise Wang Xiyu (WTA 122), victorieuse 6-1, 6-3 de la Géorgienne Ekaterine Gorgodze (WTA 212).

Wickmayer a battu Wang 6-3, 6-1 lors de leur seul précédent affrontement, en 2018 à Zhengzhou, sur dur.

‘Wicky’ a disputé 11 fois l’US Open, atteignant la demi-finale en 2009 pour sa deuxième participation.

Plus tard, Kirsten Flipkens (N.5), 109e mondiale, défiera la Roumaine Irina Bara (WTA 192).

Lundi, Greet Minnen (WTA 120) a été battue 6-3, 6-4 par la Slovaque de 29 ans Kristina Kucova (WTA 153) et Ysaline Bonaventure (WTA 114) s’est inclinée 6-1, 1-6, 6-2 face à l’Indienne Ankita Raina (WTA 194).

Elise Mertens (WTA 23) et Alison Van Uytvanck (WTA 63) sont directement qualifiées pour le tableau final

Source: Belga