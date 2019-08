Météo – Alternance d’éclaircies et de quelques gouttes

Le ciel sera d’abord dégagé ce mardi avant que des nuages ne viennent jouer les trouble-fêtes, accompagnés de quelques averses isolées. Le thermomètre affichera 17 à 18 degrés en Haute Ardenne et autour de 21 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l’IRM. Le vent, souvent modéré, soufflera de secteur ouest. Cette nuit, le ciel redeviendra serein. Peu avant l’aube, quelques bancs de brouillard localisés pourraient se former. Les minima seront compris entre 5 et 12 degrés. Le vent perdra en intensité partout, s’orientant lentement au sud-sud-ouest ou de direction variable.

Mercredi matin, de la brume ou des bancs de brouillard locaux seront possibles. Ensuite, le temps sera généralement ensoleillé avec quelques voiles d’altitude. Maxima de 18 à 23 degrés, sous un vent faible et variable.

Source: Belga