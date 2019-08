Ligue des Champions – Philippe Clement: « La première fois qu’on a cherché la profondeur, on a eu le penalty »

Le Club Bruges a réalisé une excellente opération en s’imposant 0-1 sur la pelouse du LASK, mardi, à Linz, en barrage aller de la Ligue des Champions. L’entraîneur brugeois Philippe Clement était ravi du résultat obtenu au terme d’un match difficile. Les Brugeois ont connu un début de match difficile, les Autrichiens se créant trois occasions dans les cinq premières minutes. « C’est la force de cette équipe, pas seulement contre nous », a expliqué Clement au micro de RTL Sport. « Nous sommes la première équipe à gagner contre eux cette saison. Ici, cela faisait longtemps qu’ils n’avaient plus perdu un match (la dernière défaite à domicile remonte au 24 avril contre Sturm Graz, ndlr). Pour ça, c’est un très bon résultat. Nous avons aussi eu de bonnes occasions en deuxième mi-temps. »

Clement avait prévenu ses troupes: Bruges allait devoir s’adapter au style de jeu autrichien. « Il fallait jouer au football au moment où c’était possible. Et au début du match, ce n’est jamais possible avec eux, leur pression est très forte, c’est difficile de créer quelque chose. A ce moment-là, tu dois chercher la profondeur. La première fois que nous l’avons fait, c’était sur l’action du penalty… »

Bruges doit à présent parachever le travail mercredi prochain à domicile. « Ce sera un deuxième match comme ça, avec beaucoup de bataille, des duels. Nous devrons chercher de marquer des buts, pas seulement défendre et jouer comme en deuxième mi-temps, car c’était beaucoup mieux que la première », a conclu Clement.

Source: Belga