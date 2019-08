L’essai de missile américain va relancer la course aux armements, accuse Pékin

Le tir d’un missile américain de moyenne portée va relancer la course aux armements, a déploré mardi le gouvernement chinois, mettant en garde contre « une escalade des confrontations militaires ». L’essai américain effectué dimanche au large de la Californie « aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale », a averti devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.

Le tir de missile, moins de trois semaines après l’expiration du traité de désarmement INF dénoncé par les Etats-Unis, « prouve que le véritable objectif du retrait américain était (…) d’avancer sans retenue vers le développement de missiles et de lutter pour la supériorité militaire unilatérale », a martelé M. Geng.

Dans des termes très similaires à ceux employés un peu plus tôt par la Russie, le porte-parole chinois a estimé que le geste de Washington allait « relancer la course aux armements et conduire à une escalade des confrontations militaires, ce qui aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale ».

source: Belga