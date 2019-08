Du soleil, des nuages et un peu de pluie

Les éclaircies alterneront avec les nuages ce mardi après-midi, pouvant donner lieu à une averse locale, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Les maxima atteindront des valeurs entre 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 22 degrés en Campine. Le vent sera modéré et soufflera généralement de secteur ouest. Il perdra en intensité en début de soirée. Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et les champs nuageux se dissiperont graduellement. En fin de nuit, de la brume ou quelques bancs de brouillard se formeront par endroits. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent devenant faible de direction variable, et de secteur sud-sud-ouest à la Côte.

Mercredi, le temps restera sec avec, en début de journée, un soleil généreux mais aussi un peu de brume ou des bancs de brouillard par endroits. L’après-midi, quelques nuages glisseront dans le ciel, sous des températures comprises entre 18 et 23 degrés.

Durant le reste de la semaine, l’IRM prévoit un temps sec, ensoleillé et de plus en plus chaud avec, ce week-end, des maxima autour de 29 degrés.

Source: Belga