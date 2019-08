Ed Sheeran, un cancre en musique devenu pop star

Ed Sheeran a échoué à ses examens de musique à l’université avant de vendre près de 150 millions d’albums dans le monde entier, selon le Daily Mail.

Le chanteur de 28 ans, dont la fortune est estimée à 160 millions £ (174 millions €), s’est vu attribuer six notes F, la plus mauvaise, sur un bulletin que l’on peut voir aujourd’hui à l’exposition « Ed Sheeran Made In Suffolk » à Ipswich.

L’auteur-compositeur-interprète accompli a en effet échoué aux modules de création de chansons, de musicien professionnel, de préparation à l’industrie musicale et de développement de styles.

Ed Sheeran a étudié à l’Académie de musique contemporaine de Guildford, dans le Surrey, de 2009 à 2010, année où il est parti. Un an plus tard, il se faisait connaître avec le premier single « The A Team », qui s’est classé 3ème dans les charts britanniques.

Son premier album « + » est devenu ensuite le neuvième disque le plus vendu de la décennie au Royaume-Uni.

Au total, il a remporté cinq BRIT Awards, quatre Grammy Awards et deux MTV VMA, et sa dernière tournée s’est récemment révélée être la plus lucrative de tous les temps après avoir dépassé la tournée 360 ​​de U2.