L’artiste Thomas Dambo a créé un univers magique dans le parc De Schorre, un domaine récréatif provincial. A l’origine commandités par Tomorrowland, les sept géants de bois construits parle Danois sont encore visitables, avec une intention claire de se reconnecter à la nature pour le créateur.

C’est un projet colossal qui aura pris à son créateur et son équipe de 15 personnes 25 semaines à réaliser. Thomas Dambo s’est mis en tête de recréer un univers magique dans le cadre du festival Tomorrowland à Boom. L’artiste danois est en fait un habitué de ce genre de parc féériques, puisque ses constructions existent déjà en Floride, à Porto Rico, à Copenhague et en Corée du Sud.

Ces constructions, ce sont en fait sept trolls réalisés avec du bois qui vient principalement d’anciennes étagères de supermarché, de palettes et d’arbres dékà au sol. Ceux-ci mesurent entre 7 et 18 mètres de haut. En plus de cela, une tour de 17 mètres a été construite, sorte d’autel pour ces créatures venues d’un autre temps.

Un rêve de gosse

Nommé « Les 7 trolls et la Tour magique », ce projet caché dans la forêt souhaite en fait reconnecter le public avec la nature. « J’espère réussir à faire sortir les gens de leurs villes et de leurs écrans d’ordinateur grâce à ce genre de projets. Je veux les reconnecter avec le monde naturel. Je réutilise des matériaux pour montrer qu’ils ont tout de même du potentiel. Je fais attention à ce qu’ils ne deviennent tout de même pas en danger pour le milieu naturel », explique le créateur à succès.

« Depuis que je suis petit, j’ai toujours voulu entendre des histoires imaginaires et folkloriques, tout en rêvant de vivre dans ces mondes magiques. Ado, j’ai commencé à écrire mes propres histoires et à créer des univers. Dans ce dernier projet, j’essaie de combiner toutes mes passions: le recyclage, la nature, les sculptures, et le rap », raconte l’artiste danois. En effet, dans une vidéo, Thomas Dambo raconte en rappant et avec style l’histoire de ses trolls, sur un fond musical pas inintéressant.