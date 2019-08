L’étrange nouvelle activité de Paul McCartney étonne les fans

Mais que se passe-t-il dans la tête de Paul McCartney dernièrement? C’est sans doute ce que les paparazzis ont dû se dire lorsqu’ils ont croisé le chanteur le long d’une voie ferroviaire a lancé des pièces. Pourtant, l’explication est toute simple…

Paul McCartney est une légende vivante de la musique. Pourtant, il lui arrive parfois d’être comme vous et moi, en recherchant la simplicité, loin des strasses et des paillettes. En effet, le chanteur et guitariste de renom a été vu le long de rails de train, en train de placer des pièces sur la voie. Si la pratique peut étonner, elle a pourtant une explication toute simple: elle permet de créer des onglets de qualité.

En effet, de nombreux musiciens s’adonnent à cette pratique. En déposant des pièces sur les voies, elles sont aplaties par des trains de passage et deviennent ainsi des onglets qui ne paient pas de mine. Ainsi, après avoir déposé ses onglets, Paul McCartney a été récupérer le fruit de son travail.

paul mccartney is so cute even when he flatters coins 💔 pic.twitter.com/o8tPFf7SZm — andrey (@drivemycartney) August 19, 2019

Un onglet de choix

Cette pratique connue de certains musiciens, permet de récupérer un onglet particulièrement dur car le métal est solide. Brian May, membre emblématique de Queen, s’adonnerait également à cette pratique. Attention toutefois, cela va contre la loi américaine de dépenser des pièces qui ont été aplaties de la sorte. On ne doute pas une seule seconde que Sir McCartney ne rechignera pas à l’idée de ne pas pouvoir dépenser ces pièces…