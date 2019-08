Donald Trump grand-père pour la dixième fois

La famille Trump s’est encore agrandie: le président américain est devenu grand-père pour la dixième fois, son fils Eric ayant annoncé lundi soir que sa femme avait accouché d’une petite fille.

«Lara Trump et moi sommes ravis d’accueillir Carolina Dorothy Trump dans ce monde. Nous t’aimons déjà !» a tweeté Eric Trump, le troisième fils du président. Le bébé est le dixième petit-enfant du président américain, âgé de 73 ans, père de cinq enfants de trois femmes différentes.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019