Thomas Pieters désormais 84e mondial après sa victoire au Masters de Tchéquie

Grâce à son sacre au Masters de Tchéquie dimanche, son quatrième titre sur l’European Tour, Thomas Pieters est passé de la 101e à la 84e place du World Gold Ranking. L’Anversois de 27 ans a ajouté dimanche un 4e titre à son palmarès après des succès au KLM Open aux Pays-Bas et au Masters de Tchéquie en 2015 ainsi qu’au Made in Denmark en 2016. Le Belge, 4e des Jeux Olympiques de Rio en 2016, est toutefois encore loin de son meilleur classement, lui qui a occupé la 23e place mondiale au classement du 6 août 2017. Cette saison-là, il avait notamment terminé à la 4e place partagée du Masters pour sa première participation à Augusta.

L’Américain Brooks Koepka, vainqueur de quatre tournois majeurs (2 US Open et 2 PGA Championship) depuis 2017, est toujours N.1 mondial. Il devance son compatriote Dustin Johnson et le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Thomas Detry est 162e mondial et Nicolas Colsaerts pointe lui à la 334e position.

Source: Belga