Nafi Thiam sur 100m haies à Bruxelles les 31 août et 1er septembre, peut-être au poids

Nafi Thiam disputera le 100m haies aux championnats de Belgique d’athlétisme les 31 août et 1er septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles, et s’alignera peut-être au poids, a communiqué son agence de management lundi à l’Agence BELGA. Après sa grosse performance à Birmingham où elle a remporté l’épreuve de la longueur assortie d’un nouveau record de Belgique (6m86), Nafissatou Thiam va se tester sur 100m haies face notamment à Anne Zagré et Eline Berings, et donc, peut-être au poids, lors des épreuves nationales. Le doute concernant le poids vient du déménagement de l’épreuve du stade Roi Baudouin à Machelen.

Nafissatou Thiam disputera ensuite le Memorial Van Damme le 6 septembre (en principe au saut en hauteur) avant de se rendre à Doha au Qatar pour les championnats du monde, du 27 septembre au 6 octobre, pour y défendre son titre à l’heptathlon.

Source: Belga