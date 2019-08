L’Antwerp recevra la Gantoise le 21 novembre, Charleroi/Club Bruges reporté

L’Union belge de football a finalement pu trouver une date pour la rencontre de championnat prévue samedi entre l’Antwerp et La Gantoise pour le compte de la 5e journée de Jupiler Pro League mais reportée pour permettre aux deux clubs de bien prester en Europa League. La partie se jouera le 21 novembre à 20h30. Le duel entre Charleroi et le Club de Bruges, prévu dimanche, est aussi reporté pour permettre aux Brugeois de préparer leur match retour des barrages pour la phase de poules de Ligue des Champions. Une nouvelle date sera fixée suivant le résultat des Brugeois contre Linz. L’Antwerp, La Gantoise et le Club de Bruges avaient en effet demandé le report de leur match du week-end dans la perspective de leur match retour respectif en barrage sur la scène européenne.

L’Union belge a fait valoir « l’importance de ces rencontres européennes pour le coefficient belge et la renommée du football belge » pour décider « en concertation avec les détenteurs de droits, la police locale et ces clubs, de reporter les matches », mais souligne le caractère exceptionnel de cette faveur. « Nous tenons à préciser que ce report n’a été accordé que pour les barrages préalables à la phase de groupes des compétitions de l’UEFA et que toute autre demande similaire de la part des clubs pendant la phase de groupes ne sera pas retenue », souligne le communiqué.

La Gantoise affronte les Croates de Rijeka jeudi en match aller alors que le match retour en Croatie est prévu le jeudi 29 août. L’Antwerp se rend aux Pays-Bas jeudi, à Enschende dans le stade de Twente, mais pour y affronter AZ Alkmaar qui voit son stade interdit d’accès depuis l’effondrement d’une partie du toit la semaine dernière. Le retour aura lieu le 29 août au stade Roi Baudouin. Le Club de Bruges enfin se déplace à Linz mardi et recevra l’équipe autrichienne le mercredi 28 août dans la Venise du Nord.

Source: Belga