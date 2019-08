La Belgique tête de série des qualifications pour la Fed Cup

La Belgique figure parmi les huit pays têtes de série pour le tirage au sort, mercredi (14h00) à Londres, des qualifications pour la nouvelle formule de la Fed Cup dont la phase finale aura lieu du 14 au 19 avril 2020 à Budapest, la capitale hongroise. L’ITF, la fédération internationale de tennis, avait annoncé la semaine dernière que la Tchéquie, onze fois lauréate de la Fed Cup et numéro 1 mondiale au classement par pays depuis 2014, bénéficiait d’une invitation pour disputer la phase finale à douze pays. L’Australie et la France, finalistes de la dernière édition classique les 9 et 10 novembre à Perth, ainsi que la Hongrie, pays organisateur, sont déjà qualifiés aussi. Restera alors 8 pays à déterminer sur base d’un match de qualifications à disputer les 7 et 8 février prochain.

La Belgique de John Van Herck sait qu’elle jouera à domicile et affrontera l’un des huit pays non-tête de série: les Pays-Bas (ITF 19), qui profitent de la wild-card tchèque pour être autorisé à jouer ces qualifications, la Lettonie (ITF 12), le Canada (ITF 13), le Japon (14), la Slovaquie (ITF 15), la Russie (16), le Kazakhstan (ITF 17) et le Brésil (ITF 18).

Les sept autres pays têtes de série sont les Etats-Unis (ITF 2), la Biélorussie (ITF 5), la Roumanie (ITF 6), l’Allemagne (ITF 7), l’Espagne (ITF 8), la Suisse (ITF 9), et la Grande-Bretagne (ITF 11).

Les têtes de série ont été déterminées sur base du classement mondial ITF par pays du 22 avril dernier. A l’instar de la Coupe Davis, la nouvelle formule de la Fed Cup propose une phase finale, étalée sur 6 jours et regroupant 12 équipes, organisée à Budapest jusqu’en 2022, et non plus une finale en un match. Celle des messieurs (avec 18 pays, dont la Belgique) est prévue à Madrid du 18 au 24 novembre.

Source: Belga